Yvelines : l’académie de Versailles recrute des accompagnants d’élèves en situation de handicap

L’académie de Versailles a lancé une campagne de recrutement avec Pôle emploi pour trouver de nouveaux accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH).

Dans un communiqué commun aux deux organismes, il est indiqué qu’il existe cette année 5077 postes d’accompagnants répartis sur les quatre départements, ce qui correspond à une augmentation de 157 postes par rapport à 2018. Mais les besoins dans ce secteur restent importants.

L’AESH doit, comme cela est expliqué dans le communiqué, “répondre aux besoins d’un élève qui requiert une attention soutenue et continue. Il doit favoriser la prise d’autonomie de ce dernier sans pour autant se substituer à lui.” Son rôle a été renforcé en 2019, avec une intégration plus importante au sein de l’équipe éducative d’un établissement scolaire. Son contrat est généralement à durée déterminée pour trois ans, mais peut devenir un CDI après six ans.

L’académie de Versailles et Pôle emploi ont déployé leur campagne de recrutement via plusieurs moyens de communication, notamment avec la création d’une page spécialement dédiée sur le site de Pôle emploi Ile-de-France, qui donne des précisions sur les conditions à remplir pour pouvoir postuler à cet emploi, et les différents fonctions de ce métier.

